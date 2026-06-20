U Cluj a început vineri un stagiu de pregătire în Austria, la Bad Radkersburg, cu un lot de 27 de jucători, a anunţat clubul pe site-ul oficial.

Patru meciuri amicale în Austria pentru U Cluj

Cantonamentul se întinde pe durata a două săptămâni, până în data de 3 iulie, perioadă în care "alb-negrii" vor disputa patru partide amicale: pe 21 iunie cu selecţionata U19 a Croaţiei (Stadion SRC Trate - Nedelisce, 18:00, ora României), pe 27 iunie cu Ujpest (locul 7 din prima ligă din Ungaria), pe 2 iulie cu FK Vojvodina Novi Sad (locul 2 din prima ligă din Serbia) şi pe 3 iulie cu Nyiregyhaza Spartacus (locul 9 din prima ligă din Ungaria).

Lotul lui U Cluj

Lotul cuprinde trei portari şi 24 de jucători de câmp:

portari: Ştefan Lefter, Tudor Coşa, Denis Moldovan;

jucători de câmp: Dino Mikanovic, Alin Chinteş, Iulian Cristea, Florent Poulolo, Jonathan Cisse, Alexandru Chipciu, Miguel Silva, Alin Techereş, Dorin Codrea, Gabriel Simion, Ovidiu Bic, Pedro Pinho, Dan Nistor, Raji Ayomide, Friday Adams, Issouf Macalou, Jug Stanojev, Marius Ştefănescu, Oucasse Mendy, Lukas Pall, Andrei Gheorghiţă, Ibuchi Chukwu, Atanas Trică, Alibek Aliev.

* Atacantul Jovo Lukic face parte din lotul Bosniei-Herţegovina de la Cupa Mondială şi va intra ulterior în programul echipei.

* Neofytos Michael, Andrei Coubiş, Mouhamadou Drammeh şi Virgiliu Postolachi se vor alătura lotului condus de Cristiano Bergodi în zilele următoare. Aceştia beneficiază de o vacanţă prelungită după ce au evoluat la echipele naţionale.

Ardelenii joacă în iulie cu Dinamo Kiev în Europa League

''U'' va începe stagiunea 2026-2027 cu prima manşă a primului tur preliminar din Europa League, în care "studenţii" vor da piept cu Dinamo Kiev, la Lublin, în data de 9 iulie.

Sezonul intern demarează trei zile mai târziu, cu Supercupa României, în deplasare, cu campioana Universitatea Craiova, scrie Agerpres, în timp ce etapa inaugurală a Superligii este programată în perioada 17-20 iulie.