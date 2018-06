"Simona, prea buna pentru Mertens! Prestatie SUBLIMA" Reactii in toata lumea dupa calificarea Simonei in sferturi la Roland Garros!

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

In doar 59 de minute s-a calificat Simona Halep in sferturile Roland Garros. "Halep a fost prea buna pentru Mertens", titreaza Reuters dupa victoria impresionanta a romancei.

"In doar 59 de minute, Halep a reusit 16 lovituri castigatoare in fata unei jucatoare care a facuut 22 de erori nefortate", scrie Tennis World.

"Halep sprinteaza spre al treilea sfert de finala la Roland Garros", scrie si AFP.

"Halep isi depune candidatura la titlul de la Roland Garros", scrie Eurosport UK.

"Victorie sublima pentru Simona Halep", scrie si Uni Tennis din Italia.



Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens, cap de serie numarul 16, cu 6-2, 6-1.

Halep (26 ani), finalista anul trecut la Paris si principala favorita, a incheiat conturile dupa doar 59 de minute cu numarul 16 mondial (22 ani).

Mertens a condus cu 1-0, dar Halep a presat continuu, desprinzandu-se rapid in primul set la 3-1. Belgianca a mai reusit sa ia un ghem (3-2), insa Halep nu i-a lasat nicio sansa si a incheiat cu 6-2, dupa 36 de minute.

Actul secund a fost dominat si mai clar de romanca (6-1), Simona reusind chiar doua break-uri la zero.

Halep a avut un as in acest meci, a comis o dubla greseala, a avut procentaje remarcabile la punctele reusite cu ambele servicii (63% la primul, 70% la al doilea), a adunat 16 winners si a comis 13 erori nefortate. Mertens a reusit un as, a comis 4 duble greseli, procentajele sale la serviciu fiind mai mult decat modeste (48% la primul, 28% la al doilea), a reusit 13 mingi direct castigatoare si a contabilizat 22 de erori neprovocate.

Halep a castigat si prima sa partida cu Mertens, la Madrid, in turul al doilea, cu 6-0, 6-3 (in niciunul din meciuri belgianca nu a luat mai mult de trei ghemuri).

Romanca si-a asigurat un cec de 380.000 euro si 430 de puncte WTA, iar in sferturi o va infrunta pe invingatoarea dintre Angelique Kerber (Germania), cap de serie numarul 12, si Caroline Garcia (Franta), a saptea favorita.