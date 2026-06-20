Florin Ștefan (30 de ani), fundașul stânga de la Universitatea Craiova, și-a încheiat contractul cu gruparea din Bănie, iar acesta nu va fi prelungit. După un sezon în care a fost mai mult rezervă, fostul internațional de tineret este liber să-și găsească o altă echipă.

Despărțirea dintre cele două părți a fost anunțată chiar de fotbalist pe rețelele de socializare. Acesta a postat un mesaj pentru suporteri, colegi și oamenii cu care a lucrat în această perioadă.

Ștefan a evoluat în 26 de partide pentru Universitatea Craiova, reușind să înscrie un gol și patru pase decisive, în toate competițiile.

Florin Ștefan a plecat de la Universitatea Craiova

Florin Ștefan va fi al patrulea jucător care se desparte de Universitatea Craiova în această vară, după Goncalves, Silviu Lung Jr. și Vasile Mogoș.

„A venit momentul să îmi iau rămas-bun. A fost o perioadă intensă, cu multe provocări, momente frumoase și experiențe care m-au ajutat să cresc atât ca fotbalist, cât și ca om. Dincolo de ceea ce se vede pe teren, au fost multe trăiri și amintiri care vor avea mereu o însemnătate aparte pentru mine.

Plec cu recunoștință și cu respect pentru tot ce am trăit aici. Sunt experiențe și amintiri care vor rămâne cu mine indiferent unde mă va duce fotbalul mai departe.

Le mulțumesc colegilor, suporterilor. oamenilor din club și tuturor celor care au făcut parte din acest capitol.

Mult succes în continuare!”, a transmis Ștefan.

Alin Chița mizează pe FCSB, „U” Cluj și Rapid

Provocat de Sport.ro să numească principalele favorite la „urecheată”, tehnicianul Alin Chița nu a inclus-o pe Universitatea Craiova, echipa care a încheiat precedenta ediție pe primul loc

Antrenorul în vârstă de 48 de ani o vede pe FCSB drept principala candidată, în timp ce Universitatea Cluj și Rapid completează podiumul favoritelor.

„Mai sunt transferuri de făcut, nici nu și-au făcut pregătirea... La simț eu spun că FCSB va reveni cu putere, «U» Clujul am văzut că, capătă contur bun. La fel și Rapidul”, a declarat Alin Chița pentru Sport.ro.