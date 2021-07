Wimbledon 2021, masinarie de produs accidentari? Novak Djokovic le tine partea organizatorilor: "Imi pare rau pentru Serena, dar nu terenurile sunt de vina!"

Novak Djokovic tine partea organizatorilor turneului de la Wimbledon in dezbaterea privind calitatea terenurilor in acest an.

Novak Djokovic a cedat set in primul tur jucat la editia 2021 a turneului de la Wimbledon in fata unui pusti de 19 ani, Jack Draper, dar a revenit in forta in turul secund, invingandu-l in minimum de seturi pe sud-africanul Kevin Anderson, la fel ca in finala din 2018.

Pe fondul numeroaselor critici aduse terenurilor de la Wimbledon din acest an, in contextul in care Adrian Mannarino si Serena Williams s-au retras dupa meciurile jucate pe Central Court in turul 1, liderul mondial nu este de acord ca terenurile ar fi intr-o stare nemultumitoare.

"Nu cred ca terenurile sunt de vina. Evident, a plouat de cateva zile, poate ca la primul meci sub acoperis umiditatea a afectat suprafata si a devenit mai alunecoasa decat in circumstante normale de joc. Dar cred ca faptul ca nu am jucat pe iarba timp de doi ani, faptul ca joc pe aceasta suprafata dupa multe luni petrecute pe zgura face tranzitia dificila. Inca imi ajustez miscarile, incercand sa ma adaptez la iarba.

Nu ma gandeam la Serena si la Mannarino, sa fiu sincer, chiar daca e foarte trist sa vezi aceste accidentari. Nu pot vorbi in numele altor sportivi, chiar daca ei simt ca terenurile sunt putin mai alunecoase decat in anii precedenti," a declarat Novak Djokovic, noteaza Tennis Head.

Reactia oficialilor turneului de la Wimbledon dupa ce au fost acuzati ca terenurile sunt periculoase



"Fiecare teren de iarba este verificat de supervizorii turneului, de oficiul arbitrilor si de echipa care are in gestiune terenurile inaintea inceperii meciurilor. Toti au fost multumiti cu starea terenurilor. Conditiile meteorologice in primele doua zile de concurs au fost cele mai umede in ultimul deceniu, lucru care a condus la obligativitatea inchiderii acoperisului pe Arena Centrala si pe Terenul Nr. 1 pentru perioade lungi.

Lucrul acesta s-a intamplat intr-un moment in care iarba era la apogeu ca amplitudine si culoare, lucru care rezulta in umiditate suplimentara pe aceasta suprafata naturala. Cu fiecare meci care va avea loc, terenurile vor continua sa se intareasca," au notat organizatoiri turneului de la Wimbledon, potrivit Reuters.