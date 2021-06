Start cu peripetii in turneul de la Wimbledon! Novak Djokovic a pierdut set in fata unui pusti de 19 ani si a bifat o contra-performanta dupa 11 ani fara greseala

Novak Djokovic a pierdut pentru prima oara un set in primul tur la Wimbledon din 2010 incoace.

Editia 2021 a turneului de la Wimbledon consemneaza primele meciuri jucate pe iarba londoneza dupa o pauza de peste 700 de zile, cauzata de pandemia de coronavirus.

Campionul en-titre, Novak Djokovic a fost serios intrebuintat inca din primul tur, in meciul cu Jack Draper. Britanicul in varsta de 19 ani, numar 253 ATP i-a luat liderului mondial primul set, scor 6-4, stricandu-i sarbului un sir de 28 de seturi castigate consecutiv in primul tur la Wimbledon. In setul initial, Djokovic a alunecat pe iarba umeda in mai multe ocazii, riscand o accidentare.

Novak Djokovic nu mai pierduse niciun set in tururile inaugurale jucate la Wimbledon din 2010 incoace, cand ceda doua seturi in fata belgianului Oliver Rochus, dar se impunea, scor 4-6, 6-2, 3-6, 6-4, 6-2 la finalul unui meci care a durat 4 ore fara 9 minute de joc.

Jack Draper a venit la Wimbledon dupa doua rezultate senzationale obtinute in turneul jucat pe iarba de la Queen's, unde i-a eliminat pe impunatorii Jannik Sinner, respectiv Alexander Bublik in cate doua tiebreak-uri, demonstrand o rezilienta impresionanta la serviciu.

Seturile 2, 3 si 4 au fost controlate autoritar de liderul mondial, Djokovic aratandu-si adevarata calitate si lasandu-i doar 5 game-uri in ultimele 3 seturi pustiului din Marea Britanie. Partida s-a incheiat scor 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 pentru 'Nole', care in turul secund ar putea avea parte de un meci infinit mai dificil, in compania sud-africanului Kevin Anderson, pe care l-a invins in finala editiei din 2018.

