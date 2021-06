Eroica Irina Begu a trimis acasa numarul 30 mondial! Romanca si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon: suma enorma pe care o va incasa pentru calificarea in turul 3 

Irina Begu (79 WTA) s-a calificat in turul 3 la Wimbledon, dupa o victorie de rasunet in fata numarului 30 mondial, croata Petra Martic. Jucatoarea nascuta la Bucuresti s-a impus in trei seturi, scor 7-5, 6-7, 6-3, la capatul a doua ore si 36 de minute de joc.

Gratie acestui succes, Irina Begu si-a egalat cea mai buna performanta atinsa la Wimbledon, turul 3, runda competitionala in care a mai ajuns doar la editia din 2015.

€133,940 este cecul pe care Irina Begu il va incasa in urma celor doua victorii obtinute pe tabloul principal, dupa ce in turul inaugural Begu a eliminat-o pe Katie Volynets, scor 6-4, 7-5.

Fosta campioana la Roland Garros, Iga Swiatek va fi adversara Irinei Begu in turul al treilea. Cele doua jucatoare se vor intalni in premiera.

After a long hard match Irina plays great in the 3rd set to join Sorana into the 3rd round as the last 2 Romanians remaining in the draw. Irina Begu defeated Petra Martic 7-5, 6-7, 6-3. Irina will face Iga Swiatek in the next round.#Wimbledon pic.twitter.com/xbHv4JJVCs