Sorana Cirstea continua forma buna si la Wimbledon: romanca s-a calificat in turul doi, unde ar putea avea un duel de foc cu Victoria Azarenka

Sorana Cirstea s-a alaturat Irinei Begu in clubul romancelor care au obtinut victorie pe tabloul principal la Wimbledon 2021.

Sorana Cirstea (31 de ani, 45 WTA) este a doua jucatoare romana calificata in turul secund la Wimbledon, editia 2021. Numarul 45 WTA a eliminat-o in turul inaugural pe reprezentanta gazdelor, Samantha Murray (33 de ani, 230 WTA), scor 6-3, 6-3, dupa 79 de minute de joc.

Cirstea a semnat 23 de winnere, spre deosebire de sportiva din Marea Britanie, cu doar 15 si a comis 20 de erori nefortate, cu doua mai putine decat Murray.

In turul doi, Sorana Cirstea ar putea sa o aiba ca adversara pe Victoria Azarenka (14 WTA), dubla semifinalista la Wimbledon, in editiile 2011 si 2012. Singura conditie pentru ca acest duel sa se intample e ca Azarenka sa treaca de Kateryna Kozlova (157 WTA).

Pentru prima victorie pe tabloul principal la Wimbledon, Sorana Cirstea, care a cucerit titlul WTA 500 la Istanbul si a jucat optimi la Roland Garros in aceasta primavara va primi un cec in valoare de €87,352, pe care si-l poate mari cu aproximativ alte €50,000 in cazul in care va accede in runda a treia competitionala.

First win on grass since 2018 for @sorana_cirstea ✌️ pic.twitter.com/Cn4rs2QAhn — The Overrule (@theoverrule) June 30, 2021