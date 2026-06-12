Vicecampioana mondială va debuta marți, 16 iunie, împotriva Senegalului, în Grupa I, din care mai fac parte Irak și Norvegia.

Înainte de startul competiției, francezii au disputat trei partide amicale: 3-1 cu Irlanda de Nord, 1-2 cu Coasta de Fildeș și 3-1 cu Columbia.

Ousmane Dembele a spus cine e liderul din vestiarul Franței

Într-un interviu acordat publicației Marca, Dembele a vorbit despre criticile primite de Mbappe și l-a descris pe atacantul lui Real Madrid drept principalul lider al naționalei pregătite de Didier Deschamps.

„Toată lumea a fost foarte nedreptă cu el. Se exagerează cu criticile la adresa lui Kylian pentru că este un jucător incredibil. Este un om extraordinar și îl cunosc de mult timp. Uneori este criticat doar pentru că este Kylian Mbappe.

Aici, la echipa națională, se înțelege foarte bine cu toată lumea. Este un lider, căpitanul echipei noastre și un jucător foarte important”, a declarat Ousmane Dembele.

Kylian Mbappe (27 de ani) a strâns până acum 98 de selecții și 56 de goluri pentru reprezentativa Franței, fiind căpitanul formației lui Didier Deschamps.

Francezii pornesc din nou printre favoriții la câștigarea trofeului și speră să aducă a treia stea pe tricou după succesele din 1998 și 2018.