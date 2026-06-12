Dan Șucu vrea să dea lovitura: Stephan El Shaarawy

Clubul patronat de omul de afaceri român a terminat pe locul 16 și caută întăriri pentru a evita emoțiile din stagiunea viitoare.

Potrivit presei din Italia, unul dintre numele aflate pe lista „Grifonului” este Stephan El Shaarawy. Atacantul italian a rămas liber de contract după despărțirea de AS Roma.

Stephan El Shaarawy, dorit de Genoa

Genoa nu este însă singura formație interesată. Venezia și Palermo încearcă, la rândul lor, să obțină semnătura fotbalistului de 32 de ani.