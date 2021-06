Ion Tiriac dezvaluie motivul incredibil al absentei Simonei Halep de la Wimbledon si Jocurile Olimpice: "Nu cred ca s-a accidentat!" Declaratia geniala despre noua generatie din WTA

Ion Tiriac ii recomanda Simonei Halep sa nu isi grabeasca revenirea pe terenurile de tenis.

Fostul campion al probei de dublu masculin al turneului de la Roland Garros, Ion Tiriac este de parere ca Simona Halep nu s-a recuperat complet dupa numeroasele accidentari pe care le-a suferit de cand se afla in topul tenisului mondial.

Miliardarul roman ii recomanda Simonei Halep sa ia o pauza mai lunga, care ar insemna inclusiv ratarea US Open si a oricarui alt mare turneu din acest sezon, pentru a putea reveni in forta si a nu-si periclita ultimii ani de cariera.

"Eu cred ca Simona nu s-a accidentat, eu cred ca ea nu s-a legat bine de la accidentarile pe care le-a avut. Imi doresc tare mult ca aceasta sportiva de exceptie sa mai stea doi, trei ani, cu toate ca jocul s-a schimbat mult in ultimii ani. Sunt niste fatuci de 17 ani acum... daca imi dau o palma, nu ma ridic doua saptamani!

Ca Simona sa mai joace, trebuie sa isi refaca fizicul total. Sa stea 6, 7, 8 luni, cat e nevoie. Dintotdeauna, Halep avut un fizic senzational, dar fragil," a declarat Ion Tiriac, noteaza GSP.

Simona Halep a suferit o dubla ruptura musculara in primul meci pe care l-a jucat in turneul WTA 1000 de la Roma, in data de 12 mai, in compania Angeliquei Kerber. In ciuda primelor previziuni optimiste, Halep a fost nevoita sa se retraga nu doar de la Roland Garros, ci si de la Wimbledon. Nu mai putin important, Simona Halep se va afla in incapacitate fizica de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

sursa infografic: Gazeta Sporturilor