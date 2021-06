"Asta numai iarba nu e!" Nick Kyrgios a ajuns la urmatorul nivel: a inceput sa le dea organizatorilor Wimbledon sfaturi despre modul de ingrijire a ierbii 

Nick Kyrgios este nemultumit de calitatea suprafetei de joc de la Wimbledon, editia 2021.

In 2014, pe cand avea doar 19 ani, Nicholas Kyrgios ajungea pana in sferturile de finala ale competitiei de la Wimbledon, dupa o victorie in 4 seturi in optimea jucata impotriva lui Rafael Nadal.

Kyrgios nu si-a mai egalat acea performanta de atunci, in ciuda faptului ca a mai bifat, intre timp, 5 participari pe iarba londoneza. La a saptea prezenta pe tabloul principal al Wimbledon, Nick Kyrgios are parte de o misiune dificila in fata lui Ugo Humbert in primul tur, meciul intrerupandu-se in seara zilei de marti, 29 iunie, la scorul de 3-3 in decisiv.

In timpul partidei cu francezul Ugo Humbert, Nick Kyrgios s-a plans de starea suprafetei de joc, pe care o considera neingrijita corect si prea lenta, in raport cu conditiile de joc de odinioara de la Wimbledon.

"Toti cei care va uitati de acasa, sa stiti ca suprafata ar trebui sa fie rapida aici. Ar trebui sa fie rapida, doar jucam pe iarba, dar au incetinit-o. Asta nu mai e iarba, e lenta. Incercati sa o udati. Faceti din ea suprafata de iarba din nou, mersi," a spus Nick Kyrgios in timpul partidei cu Ugo Humbert din turul inaugural, noteaza The Guardian.

Nick Kyrgios vs. Ugo Humbert, intrerupt la scorul de 6-4, 4-6, 3-6, 6-1, 3-3, dupa 2 ore si 48 de minute de joc va fi reluat in cursul zilei de miercuri, 30 iunie.

Kyrgios during a changeover "Guys for you watching at home, it should be fast in here... they made it slow, its not grass anymore. It's a joke. Stop cutting it so fucking short...start watering it, make it a grass court again will you please? Thanks" #Wimbledon pic.twitter.com/xzp1IgM1i1 — WTA Tea (@WTATea) June 30, 2021

amazing shot by Humbert and you can see Kyrgios' reaction #Wimbledon pic.twitter.com/1IMhPcdSpc — Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) June 29, 2021