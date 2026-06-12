Daniel Pancu a revenit la Rapid la finalul lunii mai, după despărțirea de Costel Gâlcă. Fostul atacant are misiunea de a reconstrui echipa după un sezon mult sub așteptări.

Rapid a încheiat stagiunea 2025/2026 pe locul 5 în play-off și a ratat calificarea în cupele europene, deși terminase sezonul regulat pe poziția secundă.

Ciprian Marica, mesaj pentru Daniel Pancu: „Va fi mult mai greu decât crede”

Într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro, Ciprian Marica a vorbit despre situația din Giulești și consideră că Daniel Pancu va avea o misiune mult mai dificilă decât pare la prima vedere.

„Rapid a jucat slab în play-off, a avut cumpene mari, meciuri foarte slabe. Nu știu de ce s-a ajuns acolo. Înțeleg că problemele sunt mai grave, de la copii și juniori până la partea administrativă. Dacă nu se vor rezolva toate aceste probleme, și Daniel Pancu se va confrunta cu aceleași dificultăți.

Desigur, l-am văzut foarte încrezător și plin de entuziasm la revenirea lui la Rapid, însă eu cred că va fi mult mai greu decât crede. Există presiunea fanilor, există un foc destul de aprins. Totuși, Pancu este un rapidist și revine acasă”, a declarat Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

Rapid a avut un parcurs dezastruos în play-off. După ce a încheiat sezonul regulat pe locul 2, cu 56 de puncte, formația din Giulești a câștigat un singur meci în cele 10 partide din play-off, înregistrând trei remize și șase înfrângeri.

În cariera de antrenor, Daniel Pancu le-a mai pregătit pe Poli Iași, FC Voluntari și CFR Cluj, iar la nivel internațional a condus reprezentativele U20 și U21 ale României.