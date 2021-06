Ana Bogdan, eliminata categoric de finalista Roland Garros in primul tur la Wimbledon! Romanca a rezistat doar 57 de minute pe teren

Ana Bogdan a fost eliminata in primul tur la Wimbledon de catre finalista Roland Garros, Anastasia Pavlyuchenkova.

Tragerea la sorti a turneului de la Wimbledon nu i-a suras Anei Bogdan, care a fost invinsa in turul inaugural de catre finalista Roland Garros din acest an, Anastasia Pavlyuchenkova, scor 6-2, 6-2 dupa doar 57 de minute de joc.

Rusoaica, numar 19 WTA s-a desprins la 2-2 in ambele seturi, adjudecandu-si doua break-uri consecutive pe serviciile Anei Bogdan si necedand romancei nicio sansa de break.

A fost a doua victorie din doua intalniri directe pentru Pavlyuchenkova in fata Anei Bogdan, dupa ce prima confruntare avusese loc la Shenzhen, in 2019, cand Bogdan a cedat cu un neverosimil scor 6-0, 6-1.

Pentru prezenta pe tabloul principal, Ana Bogdan (92 WTA) va incasa un cec in valoare de €55,905, dar va parasi competitia cu dezamagirea de a nu-si fi atins cea mai buna performanta la Wimbledon, turul 2, reusit in 2017. In clasamentul WTA LIVE, Ana Bogdan coboara 4 pozitii, pana pe locul 96 WTA, drept consecinta a acestui esec.