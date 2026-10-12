Universitatea Craiova este singura echipă românească încă angrenată în competițiile europene. Oltenii sunt calificați în faza principală din UEFA Conference League, iar în prima etapă se vor duela pe teren propriu cu Getafe.

Gică Craioveanu nu are milă de adversara Universității Craiova

Este pentru al doilea an la rând când Universitatea Craiova s-a calificat în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Formația pregătită de Filipe Coelho va debuta în competiție în fața unei echipe foarte puternice: Getafe.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 12 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Gică Craioveanu.

„Grande” e de părere că Universitatea Craiova se va impune. Fostul internațional susține că e „o minune” că Getafe a ajuns în Conference League. Motivul? Formația din La Liga a vândut foarte mulți jucători în ultimii ani, iar înlocuitorii nu se ridică la același nivel.

„Nu prea au argumente. Getafe a pierdut foarte mulți jucători importanți în ultimii ani. Ei nu stau foarte bine economic, trebuie să vândă tot timpul cei mai buni jucători. Știți foarte bine cum e fair-play-ul financiar.

Getafe a adus în ultimii ani foarte puțini jucători buni, iar echipa este slăbită an de an. Pentru mine este un miracol cum această echipă a ajuns în Conference League! Multe i se datorează lui Bordalas, care este un antrenor formidabil”, a declarat Gică Craioveanu la VOYO SPORT LIVE.