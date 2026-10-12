Florinel Coman (28 de ani) tocmai și-a trecut în cont încă o înfrângere cu Al-Gharafa, însă, de această dată, românul poate avea o consolare diabolică. Pe scurt, poate scăpa de portughezul Pedro Martins (56 de ani), antrenor care îl marginalizează de doi ani și jumătate!

Luni, într-o partidă din etapa a doua a Champions League, transmisă de VOYO, Al-Gharafa și-a continuat sezonul dezolant: șase înfrângeri în nouă meciuri oficiale, în toate competițiile. Pe teren propriu, la Doha, „leoparzii“ au cedat în fața iranienilor de la Esteghlal Teheran. Iar asta la capătul unui meci în care senzația generală a fost că mulți fotbaliști ai gazdelor nu-l mai doresc pe Pedro Martins. Printre ei, Florinel Coman!

Al-Gharafa, ratări monumentale și gafe șocante

Fostul star al FCSB-ului, revenit după o accidentare care l-a ținut pe tușă o lună, a început partida pe banca de rezerve. Până să fie trimis pe teren Florinel, abia în minutul 75, s-au marcat trei goluri. Oaspeții au deschis scorul după o reușită demnă de UEFA Champions League, semnată de albanezul Jasir Asani (37). Dar la pauză, ar fi trebuit să fie 1-1, dacă Abdulrahman Al-Rashidi ar fi fost în stare să înscrie din doi, trei metri.

La reluare, Al-Gharafa a egalat, totuși, repede. Lovitura liberă bătută de Sano a fost reluată în poartă de Sassi (48), după gafe în lanț în apărarea iraniană.

La 1-1, arabii au comis o eroare de cascadorii râsului! Portarul Ahmed Kone (21 de ani) a scăpat în poartă șutul lui Goudarzi (60), iar Esteghlal a trecut, din nou, în avantaj.

Până la final, a fost introdus și Coman, pe chipul căruia se putea citi dezinteresul pentru ceea ce se petrecea pe gazon! De altfel, în minutele petrecute pe teren, vreo 22, cu prelungiri, cu tot, Florinel s-a remarcat doar când a bătut fazele fixe. Prost!

Al-Gharafa a contabilizat încă un eșec, pentru că a fost, pur și simplu, o formație neputincioasă. Și ridicolă, pe alocuri. Spre exemplu, în minutul 85, Aladin a dat în coapsa portarului dintr-o poziție în care era mai greu să nu dai gol decât să dai gol! Iar în prelungiri, după o ieșire hazardată a lui Farabbasi dintre buturi, lovitura de cap, trimisă de un jucător al gazdelor, a fost respinsă de pe linia porții.

S-a terminat 2-1 pentru Esteghlal Teheran, rezultat care poate pune capăt șederii lui Pedro Martins pe banca lui Al-Gharafa. Antrenorul portughez e în funcție din 2022, dar riscă să plătească acum pentru rezultatele extrem de slabe din această campanie.