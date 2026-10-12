Daniel Pancu, după U Cluj - Rapid 3-4: "A fost un meci de povestit peste ani"

După meciul în care U Cluj a deschis scorul, Rapid a condus cu 3-1, a fost egalată la 3 și a dat lovitura în minutul 88, Daniel Pancu a descris partida drept una "de povestit peste ani". Antrenorul de la Rapid a vorbit despre numeroasele răsturnări de situație în ceea ce privește deciziile sale de pe parcursul jocului.

"A fost complicată toată săptămâna pentru că Moruțan a venit de la națională, Doumbia de la națională, Vulturar nu și-a revenit. Am pregătit toată săptămâna mai mult să blocăm mijlocul celor de la U Cluj - Drammeh și Bic, în special. Asta însemna să joace Bubanja, Grameni și Vulturar de la început. M-am răzgândit în ziua meciului pentru că Moruțan a avut niște cifre incredibile la antrenamente. Mă refer la numărul de metri parcurși în sprint la două antrenamente de intensitate medie. L-am văzut foarte bine.

Am primit gol, am revenit, 2-1. Dobre ia un galben, mai era o fază în care nu știe ce să facă, dacă să cadă sau nu. Dobre avea galben, m-am gândit că ar trebui să intre Bubanja.

Marcăm golul de 3-1, după care îl tot chem pe Bubanja vreo 3 minute.. Când mă întorc, s-a făcut 3-2. Pe final de meci, au venit peste noi, multe centrări. Mingile intrau în careu din stânga și dreapta. Am schimbat sistemul, a mai intrat un fundaș central. Intră Rareș Pop pentru că Moruțan era epuizat. Până mă întorc să fac schimbarea, se face 3-3. A fost cea mai dificilă alegere. Trebuia să iasă și Latif pentru că avea crampe. L-am oprit pe Annan să nu mai intre. Intră un fundaș central și un atacant extern în ideea de a conserva pentru că U Cluj domina. Pentru că nu iese Latif, Latif se duce, centrează, intervine portarul și Onea marchează.

Totul a fost un meci de povestit peste ani. A fost un thriller adevărat nu doar pentru suporteri. Pentru mine, săptămâna asta a fost foarte complicată. Un egal cred că ar fi fost cel mai echitabil, dar mă bucur foarte mult că s-a mai rupt o perioadă foarte lungă de când Rapid nu a mai bătut-o pe U Cluj.

Echipa se luptă, se bate, are calitate. Dacă am fi avut un gazon ca pe Cluj Arena în Giulești, probabil am fi avut peste 30 de goluri. Sunt aproape sigur", a spus Pancu.

Pancu: "La titlu e favorită doar Craiova. Rapid se luptă la top 3"

Ulterior, antrenorul de la Rapid a vorbit despre cei mai buni jucători ai Rapidului de pe Cluj Arena, Filip Stojilkovic și Olimpiu Moruțan, iar în privința luptei la titlu a transmis că Universitatea Craiova rămâne unica favorită.

"Pe Stojilkovic o să-l mai chem la masă. I-a priit. Mă bucur foarte mult și voi mai face asta și cu alți jucători. Eu n-am avut niciun dubiu despre valoarea lui. Dacă avea puțină iarbă și pe la noi pe acasă, vă spun că altfel ar fi stat lucrurile.

Moruțan are niște cifre în antrenament fantastice. Și-a revenit complet după accidentare. Talentul nu i-l poate lua nimeni. Valoarea individuală avem. Am făcut o groază de greșeli, dar nu vreau să-mi aduc aminte. Să sperăm că până la iarnă se vor obișnui jucătorii și vom interpreta mai bine astfel de situații.

La titlu e favorită doar Craiova. Rapid, cu siguranță, este o echipă care se luptă la top 3. Top 3 înseamnă și locul 1, dar cu șanse foarte mici. De unde văd eu fotbalul, Craiova este mult prea puternică în momentul de față. Și va fi și mai puternică după meciurile din Conference", a mai spus Pancu.

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