Cori Gauff (19 ani, 3 WTA) are experiența a doua finale de turneu de mare șlem jucate, statutul de campioană de Grand Slam, dar și privilegiul de a colabora cu tenismenii legendari ai Americii.

Recent, tânăra jucătoare din Delray Beach, Florida a lucrat cu fostul număr unu ATP, Andy Roddick la îmbunătățirea serviciului.

Andy Roddick o ajută pe Cori Gauff să aibă cel mai bun serviciu din tenisul feminin

Eforturile depuse în timpul antrenamentelor au fost notate la Melbourne, unde Cori Gauff a servit cu o viteză de 201 km/h în semifinala pierdută în fața Arynei Sabalenka.

Număr 2 WTA, Aryna Sabalenka și-a luat revanșa pentru eșecul suferit în fața americancei Gauff în finala US Open 2023, partidă în care a condus cu 1-0 la seturi.

Femeile stabilesc noi recorduri în ce privește viteza serviciilor în tenis

Viteza de 201 km/h a reprezentat un record în ediția 2024 a Openului Australiei, dar este și pe podiumul clasamentului care ordonează cele mai rapide servicii înregistrate vreodată în turneele feminine derulate la Melbourne.

În timpul probei individuale a Openului Australian 2024, Gauff, Parks și Sabalenka au reușit cele mai impunătoare servicii, ale căror viteze au fost cuprinse între 195 - 201 km/h.

Ce a povestit Cori Gauff despre experiența de colaborare cu Andy Roddick

„Fizic, nu există nimic care să mă împiedice să îmi tratez serviciul ca pe un lansator de bombe. Simt că am făcut deja asta în trecut, doar că acum vreau să merg mai departe, să fac totul chiar mai puternic.



Vreau să devin mai agresivă la serviciu. Simt că, atunci când serviciul meu este în formă este atunci când joc cel mai bine. Schimbarea a survenit la un nivel mental, am modificat unele detalii pentru a fi mai consecventă,” a precizat Cori Gauff la Melbourne, conform Punto de break.

Gauff, pe urmele Serenei Williams: „Nu mă împiedică nimic să îmi tratez serva ca pe un lansator de bombe.”

„Trebuie doar să continui să am încredere în Andy, să am încredere în toată munca pe care am depus-o în perioada de pregătire.



Andy este unul dintre cei mai buni tenismeni la serviciu în istorie, în special în tenisul american, așa că nu cred că aș fi putut alege pe cineva mai bun, chiar dacă el a fost cel care s-a oferit să mă ajute. Nu cred că aș fi putut primi ajutor de la cineva mai bun,” a completat Gauff, campioană US Open.

Andy Roddick - fost număr 1 ATP și câștigător de Grand Slam, în 2003 - a pierdut patru din cele cinci finale de Grand Slam jucate. L-a învins pe spaniolul Juan Carlos Ferrero, la US Open, dar a pierdut în fața elvețianului Roger Federer de patru ori: în trei rânduri pe iarba de la Wimbledon și într-o ocazie, la Flushing Meadows.

Finala Wimbledon 2009 rămâne în amintirea multor fani ai tenisului, deoarece Andy Roddick l-a testat extrem de serios pe Roger Federer, alături de care a jucat una dintre cele mai dramatice finale din istoria turneului. Partida a fost pierdută de american în cinci seturi, scor 7–5, 6–7(6–8), 6–7(5–7), 6–3, 14–16.

