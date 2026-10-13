U Cluj - Rapid a avut loc în etapa a 11-a din SuperLiga. Gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Macalou, ca replica giuleștenilor să vină imediat: Kamara și Stojilkovic, de două ori, au făcut ca echipa lui Daniel Pancu să treacă în avantaj. În ciuda acestui fapt, elevii lui Cristiano Bergodi nu au ridicat steagul alb, iar Drammeh și Codrea au punctat în actul secund. Totuși, reușita fabuloasă a lui Onea, din minutul 88, să ducă toate punctele în Capitală.

Cristiano Bergodi a vorbit despre viitorul său după U Cluj - Rapid

Contractul lui Cristiano Bergodi este scadent în vara lui 2027, astfel că oficialii lui U Cluj trebuie să se miște repede, asta dacă vor să își asigure serviciile antrenorului.

Italianul a fost chestionat despre viitorul său la flash-interviul de după U Cluj - Rapid 3-4. Cristiano Bergodi s-a arătat iritat de întrebarea reporterului, acesta răspunzând că o decizie se va lua la nivel de club și că nu va transmite în direct planurile sale.

„Eu? Da, și? Nu, eu nu discut cu clubul. Eu îmi văd de treaba mea și încerc să fac ce e mai bine aici. Stau bine aici, am o echipă bună, un grup bun.

În continuare suntem încrezători că putem face ceva pozitiv și nu discut de contract. Deloc! Nici dacă plec, nici dacă rămân.

Nu discut de contract. Discut doar de chestiile legate de echipă, de jucători, de transferuri. Nu discut din iarnă, eu îmi văd de treaba mea și după aia gata, nicio problemă", a declarat Cristiano Bergodi.