"Simona Halep are ce ii trebuie pentru a castiga la Wimbledon!" Declaratie superba a unei campioane de Grand Slam: sfat pretios pentru romanca

Simona Halep a ajuns in optimi la Wimbledon 2019!

Simona Halep a reusit sa o invinga rapid, scor 6-3 6-1, pe Victoria Azarenka si sa ajunga in optimi la Wimbledon 2019!

Romanca a avut o revenire spectaculoasa in meciul cu jucatoarea din Belarus. Era condusa cu 3-1, moment din care a reactionat perfect si a castigat nu mai putin de 6 game-uri consecutive si, pana la finalul partidei, i-a mai cedat un singur game adversarei.

Victoria obtinuta de Halep a facut-o pe Kim Clijters sa exulte. Campioana din Belgia a declarat ca o considera pe Simona Halep pregatita sa triumfe pe iarba de la Wimbledon si i-a dat si cateva sfaturi romancei.

"Cred ca Simona Halep are ce ii trebuie pentru a castiga la Wimbledon! Cred ca poate sa fie foarte agresiva, atunci cand situatia o cere. Pentru a castiga trofeul are nevoie sa fie mai ofensiva si serviciul sa ii functioneze putin mai bine. Dar e o mare luptatoare, se misca fantastic si poate sa sadeasca neincredere in mintea oricarei adversare", a declarat Kim Clijsters pentru BBC Sport.

Simona Halep va juca in optimi impotriva lui Cori Gauff din Statele Unite. Tanara de 15 ani a uimit la aceasta editie a Wimbledonului, invingand-o in primul tur pe Venus Williams.