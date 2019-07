Wimbledon 2019 | Serena Williams nu are ce sfaturi sa-i dea lui tinerei Gauff inainte de meciul cu Halep: "Face totul perfect! Sunt fana ei" Avertisment subtil pentru romanca

Simona Halep o va intalni pe Cori Gauff in optimi la Wimbledon!

Cori Gauff este revelatia turneului din acest an. Sportiva in varsta de doar 15 ani a invins-o in primul tur pe Venus Williams, a trecut apoi de Rybarikova si de Polona Hercog, iar urmatoarea intalnire o va avea cu fostul lider mondial.

Desi a invins-o pe sora ei mai mare, Serena Williams a avut numai cuvinte de lauda pentru Cori Gauff. Multipla campioana de Grand Slam a declarat chiar ca nu are ce sfat sa ii dea inainte de meciul cu Simona Halep din optimile Wimbledon, pentru ca pustoaica de 15 ani "face totul perfect".

"Cred ca avem jucatoare de 15 ani, cum am fost si eu, care habar nu au ce sa faca daca ar fi la Wimbledon. Apoi, o avem pe Coco, ea stie perfect cum sa gestioneze tot. Face totul perfect. Sunt o mare fana a ei. Sunt atat de emotionata pentru ea, ii iubesc familia si nu as fi putut sa fiu mai mandra de o alta jucatoare.

Ar fi o greseala sa ma duc sa vorbesc cu ea, sa incerc sa ii dau sfaturi. Sunt de parere ca ea face totul perfect. E la un nivel incredibil, e capabila si pregatita de orice", a declarat Serena Williams pentru wtatennis.com.

Meciul dintre Halep si Gauff va avea loc luni, dupa ora 16:30.

Cori Gauff: "Stiu ce stil de joc are Simona Halep"

Cori Gauff, increzatoare inaintea duelului cu Halep.

Pustoaica din Statele Unite nu se teme de duelul cu Simona Halep. Gauff a spus ca a urmarit multe meciuri ale romancei si ca stie stilul ei de joc.

"Am urmarit-o de multe ori, evident. Nu m-am antrenat cu ea niciodata, asa ca nu stiu cum voi simti mingea atunci cand vom juca, insa stiu ce stil de joc are pentru ca am urmarit-o atat de mult.

E o jucatoare diferita fata de adversarele pe care le-am intalnit pana acum, dar toate sunt diferite in felul lor si fiecare partida e altfel. Nu cred ca ma voi schimba in vreun fel pentru ca acum joc cu unul dintre capii de serie", a spus Cori Gauff la conferinta de dupa calificarea in optimi.