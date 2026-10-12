Vinicius Junior are o scădere evidentă de formă în ultimele luni bune, poate chiar de aproape doi ani! Momentul în care nu i-a fost acordat Balonul de Aur 2024, pe care considera că l-a meritat în detrimentul lui Rodri, care a născut foarte multe reacții deplasate ale starului de la Real Madrid, este remarcat de anumiți specialiști ca fiind punctul critic de la care a urmat scăderea în evoluții.

În ultimul meci disputat în La Liga, Real Madrid s-a impus contra lui Villarreal după golul marcat de Yan Diomande, în minutul 62. Vinicius a majorat avantajul zece minute mai târziu, însă reușita brazilianului a fost anulată pentru un gest nesportiv comis cu câteva secunde înainte.

Vinicius, scădere de formă la Real Madrid

Într-un duel la mijlocul terenului fără minge, Vinicius l-a tras de păr pe Nathan Saliba. Jocul a continuat, brazilianul a marcat, însă VAR-ul a intervenit, iar fotbalistul lui Real Madrid a văzut cartonașul roșu!

La câteva ore după meci, presa spaniolă a anunțat că Vinicius va fi suspendat cel puțin două meciuri, ceea ce înseamnă că va rata meciurile cu Sevilla (18 octombrie) și FC Barcelona (25 octombrie)!

Pedeapsa s-ar putea ridica chiar la trei etape, având în vedere că brazilianul a avut "o atitudine agresivă" după eliminare și a fost nevoie de intervenția colegilor.

Trecând mai departe, apare din nou posibilitatea ca Vinicius să plece de la Real Madrid în iarnă, poate chiar în Premier League, la Arsenal, o formație care a forțat aducerea lui și în vară.

Vinicius, de la Real Madrid la Arsenal?

În urmă cu doar două luni, se vorbea că Arsenal este gata să pună pe masă 100 de milioane de euro pentru transferul brazilianului. Dacă se materializa, era al doilea cel mai scump transfer realizat vreodată de Arsenal, sub cel al lui Declan Rice, sosit la ”tunari” de la West Ham pentru 116 milioane de euro.

Se vorbea și de un salariu de 25 de milioane de euro net pe sezon pentru Vinicius Junior, dar și deținerea a sută la sută din drepturile sale de imagine, nu doar la jumătate, la 50 la sută, cum prevede contractul pe care îl are cu Real Madrid.

Dacă situația lui Vinicius la Real se va agrava sau va rămâne cel puțin la fel, atunci e posibil ca Arsenal să forțeze din nou aducerea lui în Premier League, campionat care e LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1!