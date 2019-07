WIMBLEDON 2019 | Darren Cahill a sfatuit-o pe Simona Halep inainte de duelul cu Cori Gauff! Imaginea surprisa la antrenament

Simona Halep - Cori Gauff in optimi la Wimbledon se joaca luni, dupa 16:30!

Simona Halep va avea parte de un duel inedit in optimi la Wimbledon. Romanca o va intalni pe pustoaica de doar 15 ani, Cori Gauff, care a uimit pe toata lumea cu meciurile solide pe care le-a facut la aceasta editie a Grand Slam-ului de la Londra.

Gauff a eliminat-o in primul tur pe Venus Williams, iar in turul al treilea a salvat doua mingi de meci in setul secund pentru a castiga in cele din urma partida cu Polona Hercog.

Simona Halep se antreneaza din greu inainte de meciul din optimi, iar la antrenamentul de ieri a primit o vizita surpriza. Darren Cahill i-a fost alaturi si a sfatuit-o pe sportiva romanca.

"Multumesc ca ai venit, D", a scris Simona pe Instagram la descrierea imaginii cu ea si Darren Cahill pe teren.