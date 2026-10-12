VIDEO EXCLUSIV Gigi Becali aruncă bomba: "Vrea să-și dea demisia, dar orgoliul nu îl lasă"

Gigi Becali aruncă bomba: &quot;Vrea să-și dea demisia, dar orgoliul nu îl lasă&quot; Fotbal intern
SPORT.RO
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Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intervenit la VOYO Sport Live, unde a vorbit despre echipa sa, dar și despre naționala României.

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Din articol

România a arătat dezastruos în Liga Națiunilor și a pierdut toate cele patru meciuri de la ultima acțiune: 1-2 în Suedia, 2-4 contra Bosniei, acasă, 0-6 în Polonia și 0-1, pe teren propriu, împotriva Suediei. Deși România este ultima clasată și are 13 goluri încasate, Gică Hagi va rămâne în funcția de selecționer, obiectivul fiind calificarea la EURO 2028.

Gigi Becali: "Gică Hagi ar vrea să își dea demisia de la națională, dar orgoliul nu îl lasă"

Gigi Becali susține însă că nașul său, Gică Hagi, ar fi luat serios în calcul plecarea de la naționala României după rezultatele din Liga Națiunilor. Patronul de la FCSB spune că selecționerul nu vrea să iasă "pe ușa din spate", așa cum s-a întâmplat la precedentul mandat pe banca României.

"Cred că Gică Hagi are dreptul să facă ce vrea el. A semnat un contract și are dreptul să facă ce vrea el. El aș vrea să își dea demisia, cred eu, pentru că și-a dat seama că nu are valoare (n.r - în lot), dar orgoliul nu îl lasă. El zice: 'Nu las așa!', adică să plece pe ușa din spate. E Hagi, iar Hagi nu poate să iasă pe ușa din spate niciodată.

Părerea mea e că o să fie greu, iar el stă din ambiție ca să facă, dar nu are cu ce", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.

Gigi Becali este de părere că naționala are un singur jucător valoros în prezent, Andrei Rațiu.

"Rațiu are valoare, e fotbalist valoros, dar nu are cu cine să joace la echipa națională", a mai spus Gigi Becali.

VIDEO Gigi Becali, intervenție la VOYO Sport Live

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România va fi în urna a treia valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028

La începutul seriei din Nations League, în septembrie, România avea speranța de a-și îmbunătăți clasamentul FIFA și de a prinde un loc în urna a 2-a valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului European (Belfast, 6 decembrie). S-a întâmplat însă exact invers!

Pierzând tot, cu Suedia de două ori, cu Bosnia și cu Polonia, ne-am făcut praf clasamentul FIFA și am compromis orice șansă de a prinde urna a 2-a valorică la tragerea la sorți de la Belfast. În urma rezultatelor înregistrate în etapa a 4-a din Nations League, a venit confirmarea: România, în urna a 3-a valorică, când se vor stabili grupele preliminare pentru Euro 2028.

Iată componența acestor urne, în momentul de față, cu precizarea că, indiferent de ce vom face, în meciurile cu Polonia (14 noiembrie, București) și cu Bosnia (17 noiembrie, Zenica), nu mai putem urca în urna a 2-a:

  • Prima urnă: Spania, Portugalia, Franța, Grecia, Olanda, Anglia, Belgia, Norvegia, Germania, Italia, Croația, Danemarca
  • Urna a 2-a: Țara Galilor, Turcia, Serbia, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Irlanda de Nord, Kosovo, Scoția
  • Urna a 3-a: Slovenia, Irlanda, Polonia, Ucraina, Georgia, România, Israel, Macedonia de Nord, Slovacia, Finlanda, Muntenegru, Islanda
  • Urna a 4-a: Albania, Luxemburg, Armenia, Kazahstan, Belarus, Estonia, Insulele Feroe, Cipru, Bulgaria, Letonia, Republica Moldova, San Marino
  • Urna a 5-a: Malta, Lituania, Azerbaidjan, Gibraltar, Andorra, Liechtenstein

Putem pica într-o grupă infernală sau putem avea noroc

În situația de față, România și-a redus șansele de calificare pentru Euro 2028. În primul rând, în urma rezultatelor din Nations League, am pierdut „colacul de salvare“ de care ne puteam folosi, în viitor. Vorbim despre o posibilă calificare, la Euro 2028, pe ruta barajelor, în cazul unui parcurs slab în preliminarii.

Așadar, de acum, avem o singură variantă de a prinde turneul final de peste doi ani via preliminariilor tradiționale. Aici, vor ajunge câștigătoarele celor 12 grupe, plus cele mai bune 8 echipe de pe locurile secunde. Mai rămân 4 locuri, ce vor fi acordate pe ruta barajelor, însă nu vom avea acces aici, după cum s-a explicat mai sus.

În urma tragerii la sorți de la Belfast (6 decembrie), România va fi plasată într-o grupă de cinci echipe. Iată niște posibile variante:

  • Grupă infernală: Spania, Suedia, România, Armenia, Lituania
  • Grupă de dificultate medie: Danemarca, Ungaria, România, Albania, Azerbaidjan
  • Grupă ușoară: Grecia, Irlanda de Nord, România, San Marino, Malta
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