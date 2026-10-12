România a arătat dezastruos în Liga Națiunilor și a pierdut toate cele patru meciuri de la ultima acțiune: 1-2 în Suedia, 2-4 contra Bosniei, acasă, 0-6 în Polonia și 0-1, pe teren propriu, împotriva Suediei. Deși România este ultima clasată și are 13 goluri încasate, Gică Hagi va rămâne în funcția de selecționer, obiectivul fiind calificarea la EURO 2028.

Gigi Becali: "Gică Hagi ar vrea să își dea demisia de la națională, dar orgoliul nu îl lasă"

Gigi Becali susține însă că nașul său, Gică Hagi, ar fi luat serios în calcul plecarea de la naționala României după rezultatele din Liga Națiunilor. Patronul de la FCSB spune că selecționerul nu vrea să iasă "pe ușa din spate", așa cum s-a întâmplat la precedentul mandat pe banca României.

"Cred că Gică Hagi are dreptul să facă ce vrea el. A semnat un contract și are dreptul să facă ce vrea el. El aș vrea să își dea demisia, cred eu, pentru că și-a dat seama că nu are valoare (n.r - în lot), dar orgoliul nu îl lasă. El zice: 'Nu las așa!', adică să plece pe ușa din spate. E Hagi, iar Hagi nu poate să iasă pe ușa din spate niciodată.

Părerea mea e că o să fie greu, iar el stă din ambiție ca să facă, dar nu are cu ce", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.