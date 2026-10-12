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Cazul Manchester City | Premierul britanic a intervenit: ”Voi prezenta foarte clar”

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că va face publice detalii despre întâlnirile sale cu reprezentanţi de rang înalt ai clubului Manchester City, în urma criticilor la adresa comentariilor sale după ce clubul a fost găsit vinovat de acuzaţiile legate de încălcarea regulilor financiare ale Premier League, relatează BBC.

O comisie independentă a constatat că Manchester City a încălcat regulile pe o perioadă de nouă ani, între 2009 şi 2018, prin crearea de contracte „fictive” cu parteneri comerciali pentru a direcţiona în secret peste 830 de milioane de lire sterline către operaţiunile sale de fotbal.

Fosta funcţie a lui Burnham de primar al Greater Manchester a dat naştere la întrebări cu privire la relaţia sa cu proprietarii clubului City din Abu Dhabi, liderul conservator Kemi Badenoch solicitând ca premierul să facă publice toate detaliile întâlnirilor dintre el şi conducătorii clubului.

„Liderul opoziţiei mi-a cerut să fac publice detaliile întâlnirilor mele, lucru pe care îl voi face cu plăcere”, a declarat Burnham în cadrul podcastului „Rest is Politics”, citat de News.ro. „Voi prezenta foarte clar tot ceea ce am făcut colaborând cu ei în funcţia mea anterioară de primar al Greater Manchester. De fapt, nimic din toate acestea nu este recent, în ceea ce priveşte întâlnirile pe care le-am avut. De fapt, am avut o singură întâlnire importantă, iar aceea a avut loc în 2021.”

Prim-ministrul a declarat iniţial pentru BBC că ar fi „foarte îngrijorat” dacă proprietarii clubului Manchester City ar decide să vândă clubul în urma verdictului de vinovăţie, înainte de a nega ulterior că reacţia sa ar fi „minimizat gravitatea concluziilor”.

Cu toate acestea, unele cluburi din Premier League au fost atât de „uimite” de poziţia lui Burnham, încât unele surse au declarat pentru BBC Sport că sunt „îngrijorate” de posibilitatea unei interferenţe politice în procesul de apel.

Sancţiunile nu au fost încă anunţate, iar City a depus un apel împotriva verdictului.

Burnham a fost primar al oraşului Manchester din 2017 până la începutul acestui an, iar mandatul său a coincis cu o perioadă îndelungată de succes pentru City.

În calitate de primar, el a promovat investiţiile din Golf ca mijloc de creştere a economiei oraşului Manchester, o strategie urmărită iniţial de liderii oraşului înainte ca Burnham să devină primul primar ales al Autorităţii Combinate din Greater Manchester.