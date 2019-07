SIMONA HALEP - CORI GAUFF WIMBLEDON 2019 | Organizatorii au anunat ora de start a partidei din optimi! Intalnire in premiera pentru Halep cu revelatia turneului

Simona Halep si Cori Gauff se vor lupta pentru un loc in sferturi la Wimbledon 2019!

Simona Halep va da peste revelatia turneului de la Wimbledon din acest an, tanara Cori Gauff, in varsta de doar 15 ani.

Organizatorii au anunat ziua si ora la care va avea loc partida din optimile Wimbledon. Halep si Gauff vor juca luni, pe terenul 1, in a doua partida a zilei, programata in jurul orei 16:30.

Meciul dintre Simona Halep si Cori Gauff va incepe imediat dupa o alta partida din optimile de pe tabloul feminin, cea dintre Serena Williams si Carla Suarez Navarro, programata la ora 15:00.

Simona Halep a ajuns in optimi la Wimbledon dupa o victorie-fulger in fara Victoriei Azarenka din Belarus. Romanca s-a impus in doar 66 de minute de joc, scor 6-3 6-1.

Pustoaica de 15 ani a uimit prin prestatiile sale si dorinta de victorie de care a dat dovada. Cori Gauff a trecut in primul tur de Venus Williams, in turul doi de Rybarikova, iar in turul al treilea a luptat incredibil si a salvat doua mingi de meci in setul al doilea al confruntarii cu Polona Hercog, castigata cu scorul de 3-6 7-6 7-5.

Simona Halep: "E incredibil ce a reusit!"

Halep a vorbit la conferinta de presa de dupa meciul cu Azarenka despre confruntarea cu tanara americanca.

"Nu am jucat niciodata in fata acestei sportive. Nici nu am vazut-o jucand, dar stiu ca a batut-o pe Venus, ceea ce reprezinta un rezultat mare. Sa ajungi in optimi la Wimbledon la 15 ani e un rezultat incredibil. Cred ca o sa joace bine in viitor, dar eu trebuie sa ma concentrez pe mine", a declarat Simona.

Cori Gauff: "Stiu ce stil de joc are Simona Halep"

Cori Gauff, increzatoare inaintea duelului cu Halep.

Pustoaica din Statele Unite nu se teme de duelul cu Simona Halep. Gauff a spus ca a urmarit multe meciuri ale romancei si ca stie stilul ei de joc.

"Am urmarit-o de multe ori, evident. Nu m-am antrenat cu ea niciodata, asa ca nu stiu cum voi simti mingea atunci cand vom juca, insa stiu ce stil de joc are pentru ca am urmarit-o atat de mult.

E o jucatoare diferita fata de adversarele pe care le-am intalnit pana acum, dar toate sunt diferite in felul lor si fiecare partida e altfel. Nu cred ca ma voi schimba in vreun fel pentru ca acum joc cu unul dintre capii de serie", a spus Cori Gauff la conferinta de dupa calificarea in optimi.