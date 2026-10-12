S-a terminat seria neagră! De când nu mai câștigaseră Rapid București cu „U” Cluj

Olimpiu Moruțan a fost unul dintre oamenii decisivi ai Rapidului, cu trei pase de gol, în timp ce Filip Stojilkovic a reușit o „dublă”. Cele șapte goluri de pe Cluj Arena au adus o victorie importantă pentru formația bucureșteană.

Rapid, primul succes cu „U” Cluj după 2 ani și 3 luni

Ultima victorie a Rapidului în fața Universității Cluj data din 23 iulie 2023, când giuleștenii s-au impus cu 3-0, tot în deplasare. De atunci, cele două formații s-au întâlnit de nouă ori, iar bilanțul era favorabil ardelenilor, cu șapte victorii și două remize.