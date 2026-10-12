VIDEO EXCLUSIV Dennis Politic, propus la un alt club din Superliga! Răspunsul a venit instant

Dennis Politic, propus la un alt club din Superliga! Răspunsul a venit instant Superliga
SPORT.RO
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Dennis Politic (26 de ani), transferat în urmă cu mai bine de un an la FCSB, nu a reușit să confirme până acum, iar Gigi Becali a transmis în repetate rânduri că vrea să îl cedeze pe fostul dinamovist.

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Din articol

Adus de la Dinamo, cu un milion de euro + Alexandru Musi, Politic nu a reușit să se impună la FCSB. A petrecut inclusiv o jumătate de sezon la FC Hermannstadt, cu are a retrogradat, iar în vară s-a întors la formația roș-albastră din împrumut.

Valeriu Iftime: "Dennis Politic nu e băiat rău, dar nu e ce vreau eu la Botoșani"

Revenit la partida cu Oțelul (1-0) după o accidentare, Politic a reușit un singur gol în 7 apariții din acest sezon. La începutul lunii august, Gigi Becali anunța că este gata să îl cedeze gratis oricărui club interesat, inclusiv Dinamo.

Subiectul Dennis Politic a fost atins și de Valeriu Iftime. Patronul lui FC Botoșani spune că nu l-ar lua nici gratis pe jucătorul de la FCSB, considerând că are variante mai bune în lot cu salarii ceva mai reduse.

"Politic e un jucător român bun, dar nu e mai bun decât cei doi pe care îi am eu acum. Nu e un băiat rău, dar nu e ceea ce vreau eu să se întâmple la Botoșani. Eu am nevoie de jucători exponențiali, ca să pot să îi vând după", a spus Valeriu Iftime, la VOYO Sport Live.

  • În poziția de extremă stânga, cea pe care evoluează de obicei Dennis Politic, FC Botoșani îi are la dispoziție pe Sebastian Mailat și Ștefan Bodișteanu.

Valeriu Iftime: "Ce pretenții au românii! Inacceptabil"

Iftime a explicat ulterior de ce insistă pentru aducerea fotbaliștilor străini în detrimentul românilor.

"E o problemă invazia de străini, dar e vorba de preț. Un român, dacă vorbește cineva de el, vrea 10.000-11.000 de euro salariu. În schimb, eu îl aduc pe Vega (n.r - Lucas de Vega), din Spania, care a fost în academia Barcelonei și îl dau cu 6.000-7.000 de euro. Noi, românii, suntem un pic ciudați. Sunt foarte scumpi! 

Găsești un fotbalist din România care are un CV să vină cu 6.000-7.000? Nu! În schimb, la mine, Diaw sau Bayeye vin cu bani mai puțini. Aici e o discuție foarte interesantă despre cum ne dăm jos pretențiile. Noi suntem foarte, foarte pretențioși.

Când au retrogradat Chindia Târgoviște sau FC Voluntari, erau câțiva jucători buni acolo. Mamă, ce pretenții aveau! Nu pot spune cine și cât, dar era ceva inacceptabil. Și clar te duci în zona asta de jucători străini, care vin cu o altă foame. La mine vin să se reabiliteze, să stea un an-doi și să plece mai departe", a mai spus Iftime.

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