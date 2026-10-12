Adus de la Dinamo, cu un milion de euro + Alexandru Musi, Politic nu a reușit să se impună la FCSB. A petrecut inclusiv o jumătate de sezon la FC Hermannstadt, cu are a retrogradat, iar în vară s-a întors la formația roș-albastră din împrumut.

Valeriu Iftime: "Dennis Politic nu e băiat rău, dar nu e ce vreau eu la Botoșani"

Revenit la partida cu Oțelul (1-0) după o accidentare, Politic a reușit un singur gol în 7 apariții din acest sezon. La începutul lunii august, Gigi Becali anunța că este gata să îl cedeze gratis oricărui club interesat, inclusiv Dinamo.

Subiectul Dennis Politic a fost atins și de Valeriu Iftime. Patronul lui FC Botoșani spune că nu l-ar lua nici gratis pe jucătorul de la FCSB, considerând că are variante mai bune în lot cu salarii ceva mai reduse.

"Politic e un jucător român bun, dar nu e mai bun decât cei doi pe care îi am eu acum. Nu e un băiat rău, dar nu e ceea ce vreau eu să se întâmple la Botoșani. Eu am nevoie de jucători exponențiali, ca să pot să îi vând după", a spus Valeriu Iftime, la VOYO Sport Live.