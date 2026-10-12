Sub contract cu Alanyaspor până în vara anului 2027, mijlocașul ar fi dorit de Olympique Marseille, formație care nu se află în cea mai bună perioadă din ultimii ani. Mai mult, ar exista informații potrivit cărora jucătorul are deja un acord cu clubul de pe Velodrome.

Se pare că cele două părți ar fi ajuns deja la un acord pentru transferul mijlocașului român. Pentru a-l transfera în iarnă, Marseille este dispusă să achite și un milion de euro, ținând cont că Ianis mai are contract până în vara anului 2027 cu turcii.

Ianis Hagi, acord verbal cu Olympique Marseille

Acum, se pare că totul depinde de clubul francez, care are interdicție la transferuri în această perioadă. Dacă Marseille va reuși să-și rezolve problemele, atunci sunt șanse bune ca mutarea să se realizeze.

"S-a ajuns deja la un acord verbal între cele două părți, iar acum transferul depinde de unda verde din partea lui OM pentru transfer. Ianis a refuzat o ofertă din Israel vara trecută. Conducerea lui Marseille așteaptă acum rezolvarea problemelor financiare înainte de a finaliza transferul", scrie sport.fr.

Marseille, formație cu 9 titluri de campioană în Franța și câștigătoare a Ligii Campionilor în 1993, este antrenată în prezent de Bruno Genesio (60 de ani). Formația de pe Stade Vélodrome are un start modest de sezon și ocupă locul 17 în Ligue 1, penultimul, cu doar 3 puncte în 5 etape.

Zvonurile despre transferul lui Ianis Hagi în Ligue 1 vin într-o perioadă în care mijlocașul român joacă destul de puțin în Turcia. La Alanyaspor, a fost titularizat o singură dată în acest sezon, iar în total a strâns puțin peste 100 de minute și un assist.

În schimb, Ianis Hagi a jucat mai mult la naționala României în Liga Națiunilor - 67 de minute contra Suediei (1-2), 67 de minute împotriva Poloniei (0-6) și alte 21 contra Suediei, pe teren propriu (0-1).