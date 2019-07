WIMBLEDON 2019: Asa ceva nu s-a mai intamplat pana acum! Cum a iesit Cori Gauff de pe teren dupa infrangerea in fata Simonei Halep

Simona Halep a invins-o pe tanara Cori Gauff in doua seturi, scor 6-3; 6-3 si va juca pentru un loc in semifinale la Wimbledon 2019.

Cori Gauff a opus rezistenta in fata Simonei Halep, insa nu a fost nici macar aproape de o noua surpriza la Wimbledon 2019. Simona Halep s-a dovedit mai puternica si mai experimentata, reusind sa conduca meciul si sa nu-i dea nicio sansa adversarei sale mult mai putin experimentata.

Simona Halep a reusit doi asi, iar Gauff niciunul. Romanca a avut 14 greseli nefortate, de doua ori mai putine decat adversara sa.



Pentru prima data, invinsa primeste standing ovation la Wimbledon si iese in acelasi timp cu invingatoarea. Tanara Cori Gauff a castigat respectul tuturor celor prezenti la Londra pentru modul curajos in care a abordat si meciul cu Simona Halep, dupa ce eliminase nume grele precum Venus Williams si Polona Hercog.

The No.1 Court crowd rises to acknowledge all the excitement @CocoGauff has given us ????

And remember - this is just the beginning... #Wimbledon pic.twitter.com/UBiOYSxPeU