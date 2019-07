SIMONA HALEP - CORI GAUFF 6-3 6-3 | "Vreau sa-mi iau revansa!" Simona Halep, increzatoare inainte de meciul din sferturi

Simona Halep e in sferturi la Wimbledon!

Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon dupa ce nu i-a dat nicio sansa lui Cori Gauff in confruntarea in optimi! 6-3 6-3 s-a impus romanca, intr-o partida care a durat doar 1 ora si 17 minute.

Simona Halep a reusit sa-si impuna jocul in fata tinerei de 15 ani, iar americanca nu a putut sa-i dea o replica pe masura.

Pentru Simona urmeaza confruntarea cu Shuai Zhang din China. Aceasta din urma a trecut in trei seturi de Dayana Yastremska, scor 6-4 1-6 6-2.

Simona Halep vrea sa-si ia revansa in fata lui Zhang

Zhang o conduce cu 2-1 la intalniri directe pe Halep!

"Sunt foarte bucuroasa ca am ajuns din nou in sferturi, e un turneu deosebit, special pentru mine. M-am simtit bine, celor din tribuna le-a placut meciul, e foarte bine. Anul trecut a fost unul foarte bun pentru mine, am incercat si pe iarba, dar nu a fost cazul. Incerc sa joc cat mai bine fiecare meci, sa ma simt bine pe teren, e extrem de important. Vreau sa-mi iau revansa pentru ca m-a batut in ultimele doua meciuri directe, este o sansa buna in sfertul de finala. Trebuie sa joc foarte bine pentru a ajunge in semifinale", a spus Simona Halep dupa meci.