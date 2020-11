VIDEO | Cel mai nebun punct al anului in tenisul de dublu s-a jucat la Turneul Campionilor!

Lukasz Kubot si Marcelo Melo au castigat cel mai spectaculos punct al anului jucat la dublu.

Punctul anului in proba de dublu a tenisului mondial s-a jucat in faza grupelor editiei 2020 a Turneului Campionilor. La scorul de 8-7 in supertiebreak-ul partidei dintre Koolhof/Mektic vs. Kubot/Melo, brazilianul Marcelo Melo a fost omul punctului, reusind sa castige un punct vital pentru echipa sa in urma unui lob tweener.

Lukasz Kubot / Marcelo Melo au castigat meciul, scor 6-4, 6-7, 10-8, dar nu au reusit sa se califice in semifinalele competitiei. A fost ultimul meci jucat de Melo alaturi de Kubot, sudamericanul urmand sa i se alature, incepand cu sezonul 2021, fostului partener al lui Horia Tecau, Jean-Julien Rojer.

"Tenisul e plictisitor. Sursele oficiale au declarat ca aceasta afirmatie este falsa si inselatoare," a fost descrierea videoclipului cu punctul in cauza, publicat de Tennis TV pe Twitter, unde a strans peste 50,000 de vizualizari.

Ziua de 20 noiembrie propune patru meciuri in Turneul Campionilor de la Londra. In proba de dublu, Mate Pavic si Bruno Soares au nevoie de victorie in fata dublului format din John Peers si Michael Venus pentru a merge mai departe, iar dupa incheierea acestui duel, in jurul orei 16:00, Novak Djokovic si Alexander Zverev isi vor disputa ultimul loc care permite accesul in semifinalele competitiei individuale.

In sesiunea de seara, Marcel Granollers si Horacio Zeballos isi vor masura fortele cu Jurgen Melzer si Edouard Roger-Vasselin, prima echipa fiind deja calificata, iar a doua avand sanse la calificare doar in cazul in care Pavic / Soares vor pierde meciul de azi. Dupa ora 22:00, faza grupelor va fi incheiata de meciul Daniil Medvedev vs. Diego Schwartzman, unde argentinianul va cauta victoria care sa onoreze prima sa participare la turneul celor mai buni opt jucatori ai anului.