Darren Cahill, NEMULTUMIT TOTAL de nominalizarile facute la premiul acordat antrenorului anului in WTA: "De ce nu? Probabil ea e jucatoarea anului!" 

Anul apropiindu-se de final, in tenis a sosit vremea nominalizarilor pentru cei mai buni antrenori ai sezonului. Straniu, Darren Cahill nu a fost nominalizat in primii trei, in ciuda faptului ca Simona Halep a bifat o serie de 17 victorii si trei turnee consecutive, adjudecate la Dubai, Praga si Roma.

Nu asta l-a deranjat insa pe tehnicianul de la Antipozi, ci faptul ca Alex Kenin, tata si antrenor al Sofiei Kenin (22 de ani) - castigatoare la Australian Open si finalista la Roland Garros - nu a fost nominalizat pentru acest premiu.

"De ce nu se afla Alex Kenin pe lista celor trei candidati la premiul de antrenorul anului? A fost un an extraordinar pentru Sofia, cu titlu la Australian Open si finala la Roland Garros! Probabil ca e jucatoarea anului," a scris Darren Cahill pe Twitter, unde a primit explicatii din partea unui alt antrenor de tenis, fostul tenismen olandez Sven Groeneveld explicandu-i ca Alex Kenin a fost avertizat pentru indicatii oferite in timpul meciurilor la Roland Garros, acest motiv de integritate putand fi decisiv in neacordarea acestui premiu tehnicianului american.

Why wasn’t Alex Kenin listed as one of the 3 candidates for “coach of the year” @WTA?

A breakthrough year for Sofia with her win at the AO, RG final and highly likely player of the year.