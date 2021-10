Ăsta nu e tenis, ci sportul extratereștrilor! Punct ireal jucat în sferturile probei de dublu de la Indian Wells

Punct incredibil jucat în sferturile de finală ale competiției de dublu de la Indian Wells. Ivan Dodig și Marcelo Melo au câștigat cel mai pasionant schimb de mingi al zilei, în dauna italienilor Fabio Fognini și Lorenzo Sonego.

4 smash-uri nu au fost suficiente pentru Dodig și Melo în căutarea punctului, dar prezența inspirată la fileu a dublului croato-brazilian a făcut, în cele din urmă, diferența.

Virtuozitatea defensivă a lui Fabio Fognini a ridicat în picioare publicul din tribune, fostul număr 9 ATP lovind cu succes și un tweener, în disperare de cauză.

Dodig/ Melo s-au impus, scor 6-3, 4-6, 10-8, iar semifinalele întrecerii de dublu vor fi disputate între Karatsev/ Rublev vs. Puetz/ Venus și Peers/ Polasek vs. Dodig/ Melo.

Doubles points straight out of a video game ????@DodigTennis & @marcelomelo83 score an epic 6-3, 4-6, 10-8 victory over Fognini & Sonego to reach the final four.

