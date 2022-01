Publicul a erupt ca pe Maracana: Nick Kyrgios și prietenul său din copilărie au spulberat liderii ATP la Australian Open

Eliminați din proba individuală în turul 2, respectiv în runda inaugurală, Nicholas Kyrgios și Thanasi Kokkinakis au semnat o surpriză incredibilă în turneul de dublu masculin.

Echipa formată din favoriții gazdelor a eliminat în al doilea tur dublul 100% croat, alcătuit din Mate Pavic și Nikola Mektic - campioni olimpici, ai turneului de la Wimbledon și ocupanți ai locului 1 în clasamentul ATP de dublu.

INSANE atmosphere on Kia Arena. Kyrgios & Kokkinakis take down the No. 1 seeds Pavic & Mektic. ???????? #AusOpen pic.twitter.com/gcpAGSdzXl