Se preda stafeta in tenisul masculin! Rafael Nadal a servit pentru meci in semifinala cu Medvedev, dar a cedat: Thiem vs. Medvedev este finala Turneului Campionilor 2020

Daniil Medvedev l-a invins pe Rafael Nadal in semifinalele Turneului Campionilor, scor 3-6, 7-6 (4), 6-3 dupa doua ore si 38 de minute de joc.

Se preda stafeta in lumea buna a tenisului masculin de top. Novak Djokovic si Rafael Nadal au pierdut semifinalele Turneului Campionilor dupa meciuri disputate, de trei seturi in fata austriacului Dominic Thiem, respectiv rusului Daniil Medvedev.

Intr-un meci care s-a incheiat dupa miezul noptii in Romania, Medvedev l-a intors pe Nadal, scor 3-6, 7-6 (4), 6-3 dupa ce a fost condus cu set si break de numarul 2 ATP, campionul de la Roland Garros servind pentru meci la scorul de 6-3, 5-4.

Dominic Thiem vs. Daniil Medvedev, finala Turneului Campionilor, in jurul orei 20:00

A fost un break alb semnat de Medvedev in acel punct critic al meciului, care l-a ajutat sa se descatuseze si sa joace cu mai multa luciditate tactica. Per total, Daniil Medvedev a fost mult mai solid la primul serviciu, pe care a avut un procentaj de 70% - fata de 56% al spaniolului, castigand cu ajutorul primei serve 77% din puncte.

Medvedev a fost mai agresiv decat Nadal, bifand 42 de lovituri direct castigatoare (30 pentru spaniol) si mai atent in constructiile ofensive, comitand doar 22 de erori nefortate, fata de cele 30 ale ibericului. In setul decisiv, Rafael Nadal a riscat inutil in numeroase randuri, venind la fileu si facand uz semnificativ de serviciul-voleu, o arma pe care nu este suficient de obisnuit sa o foloseasca.

In fata unui Medvedev care s-a aparat precis si nu a ratat aproape nicio ocazie de a arata lumii tenisului de ce este unul dintre cei mai buni la capitolul passing shot-uri, Rafael Nadal s-a vazut nevoit sa se declare inca o data invins in cautarea sa dupa primul trofeu la Turneul Campionilor.

