Tocmai s-a marcat GOLUL ANULUI! Reusita MONSTRUOASA in Bundesliga! Cum a putut sa inscrie jucatorul lui Monchengladbach

Valentino Lazaro (24 ani) a inscris golul care ii garanteaza loc pe podiumul 'Trofeului Puskas'!

Leverkusen si Monchengladbach s-au intalnit in a saptea etapa din Bundesliga, iar gazdele s-au impus cu 4-3. Desi echipa sa a pierdut, Valentino Lazaro a inscris golul anului in poarta lui Leverkusen.

Mijlocasul a primit o centrare in interiorul careului de la Herrmann si a inscris cu un 'Scorpion Kick' improvizat, din cadere, in minutul 4 de prelungiri.

Lazaro a fost adus de Gladbach de la Inter, sub forma de imprumut, in vara. In acest sezon, a jucat 3 meciuri in tricoul nemtilor si a inscris un singur gol.