VICTORIE URIASA!!! Sorana Cirstea o invinge pe Johanna Konta dupa un meci-maraton: cat va castiga pentru calificarea in turul 3

Sorana Cirstea este in turul 3 la US Open 2020.

Sorana Cirstea s-a calificat in turul al treilea al Openului American dupa o victorie cu revenire in fata britanicei Johanna Konta, scor 2-6, 7-6, 6-3.

Partida s-a intins pe durata a doua ore si 52 de minute de joc. In turul al treilea, Sorana Cirstea o va infrunta pe Karolina Muchova din Republica Ceha, numar 26 WTA.

Pentru cele doua victorii semnate la New York, Sorana Cirstea si-a asigurat un cec in valoare dde 163,000 de dolari, iar o calificare in optimile de finala ar insemna castigarea unui sfert de milion de dolari americani.

Intre timp, Patricia Tig a fost eliminata de croata Donna Vekic, scor 2-6, 1-6, iar Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au debutat cu dreptul la Flushing Meadows, invingandu-i pe Arevalo/ O'Mara, scor 6-7, 6-2, 6-4.