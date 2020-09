Boris Becker o acuza pe Simona Halep de egoism pentru ca nu participa la US Open 2020: "Sper sa regrete, eu as fi inotat Atlanticul ca sa ajung acolo!"

Becker considera ca 6 jucatoare din top 10 WTA au actionat egoist, alegand sa nu participe la US Open 2020.

Boris Becker s-a scandalizat cand a auzit ca 6 jucatoare din top 10 WTA, printre care Simona Halep, au refuzat sa faca deplasarea la New York pentru a participa la US Open 2020.

"Eu as fi mers cu siguranta la US Open. De fapt, dupa jumatate de an fara tenis, as fi inotat Atlanticul ca sa ajung acolo! Daca in adancul sufletului esti un luptator si n-ai avut sansa sa joci, nu ai fi fost disperat sa joci din nou dupa atat timp?" a fost intrebarea pusa de fostul mare tenismen german, castigator a sase titluri de Grand Slam.

"Cu siguranta nu toata lumea a simtit la fel si stiu ca sunt vremuri dificile, dar sunt la fel pentru toata lumea. Trebuie sa spun ca sunt surprins si dezamagit de faptul ca 6 din primele 10 jucatoare ale lumii nu sunt la US Open si sper ca o sa regrete! Imi pare rau ca aceste jucatoare de top nu sunt la New York. Sunt primul care apreciaza cat de multe aduc acestor turnee si cred ca merita premii egale ca barbatii, dar unele dintre ele au reactionat putin egoist," a declarat Boris Becker pentru Tennis Head, conform GSP.

Favorita principala la castigarea US Open 2020, Karolina Pliskova a fost eliminata inca din turul al doilea, pierzand in favoarea frantuzoaicei Caroline Garcia, scor 1-6, 6-7.