EROICA Irina Begu a salvat 2 mingi de meci si a invins-o pe Johanna Konta (14 WTA) dupa 8 MINGI DE MECI RATATE! | Calificata in sferturi, Begu o va infrunta pe Naomi Osaka 

Irina Begu a reusit victoria inceputului de an in tenisul feminin.

Irina Begu s-a calificat eroic in sferturile de finala ale competitiei WTA 500 Gippsland Trophy de la Melbourne. Numarul 79 WTA a trecut de a 14-a jucatoare a lumii, Johanna Konta, scor 4-6, 7-6 (12-10), 7-6 (7-4), dupa un meci-maraton, care s-a incheiat dupa 3 ore si 23 de minute de joc. Totalul punctelor castigate a fost 129-124, favorabil Irinei Begu.

Begu a salvat doua mingi de meci in tiebreak-ul setului secund, pe care si l-a adjudecat cu 10-12. Doar setul doi a durat o ora si 27 de minute, in vreme ce decisivul, cu zece minute mai putin. In setul secund, Begu a salvat doua mingi de meci, in vreme ce setul trei i-a adus opt mingi de meci ratate; din fericire, Irina a fructificat-o pe a noua, la scorul de 6-4 in tiebreak.

Begu survives! The Romanian outlasts Konta 12-10 in the 2nd set tiebreaker ???? pic.twitter.com/V9TLmmUVbO — #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021

Gets the drop shot ✔️

Gets the lob ✔️

Ends it with a winner ????@irina_begu | #GippslandWTA pic.twitter.com/BkeRnKsB3P — wta (@WTA) February 3, 2021

In total, Irina Begu si Johanna Konta au adunat 3 ore si 23 de minute de joc, intr-una dintre cele mai stranse partide ale debutului de sezon. Pentru aceasta calificare, Begu va incasa un cec in valoare de $12,675 si 100 de puncte WTA.

In sferturi, Begu o va infrunta pe japoneza Naomi Osaka, tripla campioana de Grand Slam si a treia jucatoare a lumii in momentul de fata.

After 3 hours and 23 minutes, @irina_begu moves on! The Romanian upsets No.5 seed Konta 4-6, 7-6(10), 7-6(4). Will face Naomi Osaka in the #GippslandWTA quarterfinals. pic.twitter.com/CbnrkPkgKX — wta (@WTA) February 3, 2021

Insane stuff. Begu saves 2 MPs in the 2nd set and comes back to beat Konta 4-6, 7-6(10), 7-6(4), in 3h36. She needed 8 SPs in the 2nd set and 9 MPs in the 3rd... Irina Camelia will face Osaka tomorrow. — José Morgado (@josemorgado) February 3, 2021