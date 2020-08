(P) US Open românesc! 3 motive să stai conectat în aplicație și să pariezi ca un as pe fetele noastre, la tenis

Cel mai așteptat moment al anului în tenisul mondial a sosit!

Luni ia startul a 140-a ediție a US Open, primul turneu de Grand Slam de după pandemie. Se joacă în condiții speciale și turneele de pregătire din această vară au scos la iveală un detaliu important pentru pariori: surprizele pot apărea în orice meci, iar unele sportive de top nu sunt deloc în formă!

Tocmai de aceea sperăm și noi la un parcurs cât mai bun al româncelor calificate pe tabloul principal de la US Open! România a intrat în concurs cu 4 jucătoare: Irina Begu, Mihaela Buzărnescu, Sorana Cîrstea și Patricia Maria Țig. După meciul infernal al lui Begu, contra Petrei Kvitova (locul 12 WTA), ne îndreptăm atenția spre celelalte 3 fete care ne reprezintă. Și avem motive să sperăm la calificarea lor în turul 2, după partidele de marți și miercuri. Pe casapariurilor.ro ai o ofertă vastă de pariere, pe toate meciurile.

1. Sorana Cîrstea - Christina McHale (marți, 18:00)

Scurt pe doi, Sorana o are grea aici. McHale (90 WTA) e favorita publicului, dar nu pentru că ar fi o jucătoare colosală, ci pentru că este originară din SUA. McHale știe să țină mingea în joc, are (sau avea) o mobilitate bună și constanță în lovituri. Dar Cîrstea e mai explozivă, mai agresivă și, per total, mai talentată. Dacă prinde o zi bună, românca te poate face fericit cu o cotă de 2.45 la victorie. S-au jucat trei dueluri directe și McHale conduce cu 2-1, dar Sorana s-a impus ultima dată, la Beijing, pe hard. A fost 7-6(4), 6-0. Un semnal de alarmă: McHale a câștigat 4 meciuri la turneul de la Cincinnati, unde a jucat în calificări. A cedat cu Ons Jabeur, după ce le-a trimis acasă pe Kasatkina, Swiatek și Alexandrova. Cîrstea a ieșit în calificări.

2. Sloane Stephens - Mihaela Buzărnescu (marți, 23:15)

"Miki" trebuie să joace perfect împotriva fostei campioane de la US Open. Românca are duel tot cu o reprezentantă a gazdelor, dar Stephens n-a convins în ultima vreme. "Urmașa Serenei", așa cum era alintată odată, Sloane stă bine pe fizic, dar are alte carențe. Uneori intră "în vrie", nu se mai concentrează și aruncă în out mingi simple, de manual. Cu trei înfrângeri în ultimele patru partide, Stephens n-a arătat bine la niciun capitol în această vară: serviciu, forehand, retur, agresivitate. Buzărnescu (122 WTA) e la primul meci oficial din 2020, dar o știm bine pe Mihaela: va intra foarte concentrată pe terenul 26, va avea un joc ordonat și o dorință de victorie care o va duce la un nivel superior de joc. Atenție! "Miki" are cotă 3.50 pe casapariurilor.ro, iar favorita 26 are 1.32. E un semn că meciul este deschis, altfel cota americancei ar fi fost sub 1.20. Pentru "cel puțin un set Buzărnescu" ai cotă 1.94.

3. Patricia Maria Țig - Kurumi Nara (miercuri, 00:30)

Avem și o favorită în turul 1! Patricia (86 WTA) are cotă 1.77 să o bată pe micuța japoneză Kurumi Nara (142 WTA), într-un meci care promite să fie lung și spectaculos. Nara n-a jucat după pandemie și e greu de evaluat, dar prezintă caracteristici tipice sportivilor asiatici: disciplină, forță mentală și precizie tehnică. Țig este însă mai dinamică, are un arsenal vast de lovituri și poate prelua rapid inițiativa, dacă își plasează bine mingile pe suprafața rapidă din SUA. Nara se poate apăra bine, dar până la un punct. Patricia Țig e fără set câștigat în această vară (la Palermo, Praga și Cincinnati), însă a întâlnit adversare mai bune decât Nara. Un singur aspect nefavorabil Patriciei: Nara a câștigat cele două dueluri directe de până acum, ambele în 2016. La Casa Pariurilor ai cotă 1.65 pentru "peste 19.5 game-uri în meci".

Stai cu ochii pe jucătoarele noastre atât în proba de simplu, cât și în proba de dublu, unde sperăm la un parcurs cât mai bun al româncelor aflate pe tablou! Pariezi inspirat, LIVE sau pre-match. #CasaFieBine