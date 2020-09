Victoria si suta de mii de dolari! Cati bani a incasat Irina Begu pentru prezenta pe tabloul principal la US Open 2020 

Irina Begu a incasat 61.000 de dolari pentru prezenta pe tabloul principal al Openului American.

Irina Begu (73 WTA) a pierdut scor 3-6, 2-6 meciul jucat in primul tur la US Open 2020 in compania Petrei Kvitova, jucatoare care o mai invinsese pana acum de 4 ori din tot atatea ocazii.

Partida s-a incheiat dupa o ora si cinci minute de joc, cehoaica castigand 76% din punctele jucate pe primul serviciu, cu 20% mai mult decat Irina Begu.

61.000 de dolari pentru prezenta pe tabloul principal la US Open 2020, 100.000 pentru o calificare in turul 2



Begu a adunat 14 erori nefortate, cu cinci mai putine decat adversara sa, dar a fost depasita clar la numarul loviturilor direct castigatoare, 23-9 pentru jucatoarea din Republica Ceha.

Pentru prezenta pe tabloul principal, Irina Begu a incasat un cec in valoare de 61.000 de dolari americani.

Sorana Cirstea, Mihaela Buzarnescu si Patricia Tig vor continua aventura Romaniei la US Open 2020 in aceasta seara, oricare dintre cele trei avand posibilitatea de a castigat 100.000 de dolari americani in cazul unei calificari in turul 2.