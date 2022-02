Rafael Nadal și vinul: la 35 de ani, tenismenul spaniol semnează cel mai bun început de sezon al carierei, cu 12 victorii consecutive

Rafael Nadal a obținut a 12-a victorie consecutivă în sezonul 2022 și a stabilit un nou record personal în cariera sa. Începutul actualei stagiuni este cel mai bun pe care l-a avut, în 22 de ani petrecuți în postura de tenismen profesionist.

Campionul Australian Open 2022 s-a calificat în sferturile de finală ale competiției ATP 500 de la Acapulco, Mexic, învingându-l pe Stefan Kozlov (130 ATP), scor 6-0, 6-3, în doar 77 de minute.

În sferturi, Nadal îl va înfrunta pe Tommy Paul (39 ATP), care l-a învins în optimi pe Dusan Lajovic, iar o victorie a favoriților Nadal și Medvedev ar asigura rejucarea finalei de la Melbourne.

Sferturile turneului ATP 500 de la Acapulco

