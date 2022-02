Adorat de mexicani la Acapulco, Nadal îl bate pe Medvedev din nou și ajunge la 14 victorii consecutive. A câștigat un game istoric

Rafael Nadal l-a învins pe Daniil Medvedev, scor 6-3, 6-3 în semifinalele turneului ATP 500 de la Acapulco și își extinde șirul victoriilor consecutive la 14 în actualul sezon. Este cel mai bun început de stagiune din întreaga carieră a sportivului născut în Manacor.

Ajutat de o atmosferă extraordinar de primitoare la Acapulco, într-un scenariu similar cu finala Openului Australian, Rafael Nadal a făcut trei break-uri pe serviciul rusului Daniil Medvedev și a semnat o victorie relativ clară, spre surprinderea unora. Nadal îl conduce acum pe Medvedev cu 5-1 la meciurile directe, toate întâlnirile având loc pe suprafață hard.

Campionul Australian Open ajunge în a 5-a finală a carierei la Acapulco după ce a reușit să facă break-ul la 2-1 în primul set și în primul, respectiv ultimul game al setului secund, Medvedev cedând în urma numărului ridicat de erori neforțate, 26, față de cele 10, comise de Nadal.

În finala competiției ATP 500 de la Acapulco, Rafael Nadal îl va înfrunta pe britanicul Cameron Norrie (12 ATP), care a reușit surpriza și l-a eliminat, scor 6-4, 6-4 pe numărul 4 mondial, Stefanos Tsitsipas.

