Karen Khachanov (20 ATP) și Elena Rybakina (25 WTA) s-au calificat pentru întâia oară în semifinalele Openului Australian.

Tenismenul rus a confirmat semifinala atinsă la US Open, în toamnă, cu același rezultat, replicat la Melbourne. Khachanov a mers mai departe după o retragere a americanului Sebastian Korda (31 ATP), care a acuzat o accidentare la încheietura dreaptă.

7-6 (5), 6-3, 3-0 era scorul, favorabil jucătorului din Federația Rusă, în momentul în care durerile au fost prea puternice pentru jucătorul nord-american.

Înaintea acestei partide desfășurate în Arena Rod Laver, Jelena Ostapenko (17 WTA) a eșuat în încercarea sa de a atinge semifinalele Openului Australian.

Sportiva letonă a fost învinsă de câștigătoarea turneului de la Wimbledon, Elena Rybakina, scor 6-2, 6-4, kazaha reușind să anuleze avantajul de două game-uri, procurat de Ostapenko în debutul setului secund.

