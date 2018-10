Veste URIASA pentru Simona Halep! Medicii i-au dat ok-ul: cand revine pe teren

Simona Halep revine pe teren in timp record dupa ce a fost diagnosticata cu hernie de disc.

Fortata sa abandoneze la Beijing, Simona Halep a efectuat un RMN in tara si a aflat ca are hernie de disc. Numarul 1 WTA nu are insa nevoie de operatie si va reveni cat de curand pe teren. Ea va putea sa participe pana la urma la turneul de la Moscova, programat intre 15 si 20 octombrie.

Urmeaza apoi Turneul Campioanelor pentru Simona Halep, ultimul turneu al anului. Avansul ei s-a redus considerabil, dupa victoria lui Wozniacki de la Beijing. Simona poate fi depasita acum de daneza in clasamentul mondial.



Turneul Campioanelor e programat intre 21 si 28 octombrie la Singapore.