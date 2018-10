Simona Halep merge la Turneul Campioanelor! FOTO | Echipamentul special pe care liderul mondial il va purta

Simona Halep a primit o veste extrem de proasta in aceasta saptamana. Liderul mondial a fost diagnosticata cu hernie de disc si s-a vorbit despre posibilitatea ca Halep sa rateze finalul sezonului.

In urma investigatiilor s-a stabilit ca Halep nu va ajunge pe masa de operatie, ci va urma un tratament special care ii va permite sa se recupereze dupa aceasta afectiune in 2-3 saptamani.

Simona Halep va rata astfel turneul de la Moscova, insa va fi prezenta, cel mai probabil, la Turneul Campioanelor. O dovada in acest sens o reprezinta si o fotografie postata pe contul de Instagram in care Halep apare imbracata in noul echipament, echipament ce va fi folosit la Singapore.

Turneul Campioanelor, competitie la care Simona Halep a fost prima care si-a asigurat prezenta in acest an, se va desfasura in perioada 21-28 octombrie.