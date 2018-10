CLASAMENT WTA | Simona Halep intra in saptamana 49 ca lider mondial! Un pas pana la stabilirea unui record

Simona Halep a ajuns la saptamana cu numarul 49 in fruntea clasamentului mondial!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Avantajul romancei fata de locul secund, pozitie ocupata de Caroline Wozniacki, a scazut de la 2451 pana la 931 de puncte dupa saptamana desfasurarii competitiei de la Beijing, turneu castigat de catre daneza in fata Anastasijei Sevastova. In total, romanca a pierdut 1520 de puncte WTA fata de Wozniacki dupa incheierea China Open. Pe de alta parte, letona Anastasija Sevastova a urcat de pe locul 20 pe locul 12, cel mai bun din cariera.

Simona Halep este tot mai aproape de a intra in top 10 all-time jucatoare care au petrecut cele mai multe saptamani pe locul 1. Momentan, ea este pe locul 11 si mai are nevoie de doar 2 saptamani pentru a-i egala recordul Victoriei Azarenka, sportiva care a adunat 51 de saptamani in fruntea ierarhiei WTA.

Primele zece jucatoare din clasamentul WTA:

1. Simona Halep 7.421 de puncte

2. Caroline Wozniacki 6.490

3. Angelique Kerber 5.400

4. Naomi Osaka 4.770

5. Elina Svitolina 4.350

6. Karolina Pliskova 4.345

7. Petra Kvitova 4.255

8. Sloane Stephens 4.022

9. Julia Goerges 3.785

10. Kiki Bertens 3.740