Nu doar problemele la spate o afecteaza pe Halep! Noi dezvaluiri despre starea liderului WTA! Cu ce se confrunta Simona

Se pare ca nu doar problemele de la spate au facut-o pe romanca din fruntea clasamentului mondial sa recurga la aceasta decizie.

Aflata la Moscova, Simona a marturisit ca se simte lipsita de claga, atat fizic, dar si mental. "Este cu adevarat dificil! Simt asta in fiecare an si, sa fiu sincera, o simt mai rau ca oricand. Am dat totul in prima parte a anului si acum este dificil", a spus Simona, potrivit The Independent.

Asadar, Simona isi doreste ca pe viitor sa procedeze diferit pentru a nu mai ajunge la Turneul Campioanelor lipsita de energie. "Daca ma voi mai califica in viitor la Turneul Campioanelor obiectivul meu va fi sa fiu mai pregatita sa joc turneul. In acest punct al anului cred ca din punct de vedere mental nu mai am energie. In plus, uneori sunt si accidentata. Sunt cu rezervorul gol cand ajung la Turneul Campioanelor", a adaugat Simona.

Turneul Campioanelor din Singapore se va desfasura in perioada 21-28 octombrie, insa participarea Simonei se afla in continuare sub semnul intrebarii.