Antrenorul Simonei Halep face haz de necaz: "Transportul tau de la aeroport pentru saptamana viitoare la Moscova a fost rezervat, Simona"

Cahill a facut haz de necaz dupa ce Simona Halep a fost nevoita sa se retraga de la turneul din Rusia.

Daca Simona Halep a fost nevoita sa se retraga de la turneul din Moscova dupa ce a aflat ca are hernie de disc, Darren Cahill face haz de necaz intr-un mod inedit.

Tehnicianul de la Antipozi glumeste pe seama problemei elevei lui, afectiune care a obligat-o pe romanca din fruntea clasamentului mondial sa abandoneze dupa doar un set la Beijing.

Darren a postat pe Twitter un material video filmat in Rusia, in care un turist, aflat in stare de ebrietate, era transportat aplecat pe un magar. Alaturi de videoclip, australianul a scris: "Transportul tau de la aeroport pentru saptamana viitoare, la Moscova, a fost rezervat, Simona Halep".

Your airport pickup has been booked for next week in Moscow @Simona_Halep ???? https://t.co/U1fCd5bfd8 — Darren Cahill (@darren_cahill) 7 octombrie 2018

Chiar daca nu va fi prezenta la turneul de la Moscova, Simona Halep a asigurat ca va participa la ultima comeptitie din an, Turneul Campionelor. "Ma duc sigur la Turneul Campioanelor. Cea mai importanta e sanatatea, dar nu se pune problema de operatie. Am luat o saptamana de pauza si apoi ma voi concentra pentru Singapore. Vreau sa merg acolo si sa castig meciuri", a declarat Halep.