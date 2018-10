Halep, un an pe primul loc in lume! Este pregatita sa intre in TOP 10 All Time

Un an cu Simona Halep pe primul loc in lume la tenis!

Simona Halep a urcat pe primul loc WTA in urma cu un an, pe 7 octombrie 2017, dupa ce reusea sa isi ia revansa in fata Jelenei Ostapenko.

Dupa ce daduse gres de trei ori inainte: Roland Garros 2017, Wimbledon 2017 si Cincinnati 2017, Halep a reusit, in final, la Beijing, sa urce pe locul 1 WTA. Simona reusea victorii entuziasmante anul trecut in fata unor jucatoare ca Sharapova, Kasatkina sau Ostapenko, iar efortul depus i-a fost rasplatit de organizatorii de la Beijing, care au organizat un moment special pentru noul lider mondial dupa semifinal cu letona care o invinsese la Paris. Intre timp, sportiva noastra a cucerit si primul asu titlu de Grand Slam, anul acesta, la Roland Garros, dupa o finala disputata cu Sloane Stephens.

Actualmente, Simona a ajuns deja la 48 de saptamani petrecute pe locul 1 WTA, iar in curand va intra in Top 10 all-time al jucatoarelor care au ajuns pe cea mai inalta treapta in circuitul feminin de tenis. Desi a descoperit ca are hernie de disc, Simona a confirmat ca va merge la Singapore si va incerca sa joace la cel mai bun nivel al sau.